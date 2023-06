A Polícia Militar, em parceria com a Polícia Civil, está em ação nesta quarta-feira (dia 14) para combater o tráfico de drogas no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. A operação tem como objetivo o cumprimento de quatro mandados de prisão emitidos pela Justiça, além da detenção de suspeitos em flagrante delito e a investigação de denúncias recebidas pelo Disque Denúncia, visando a apreensão de drogas, armas e veículos ilegais.

A ação faz parte de uma série de operações planejadas para este mês pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), que abrange quatro batalhões e uma companhia independente.

A operação conta ainda com a participação da Guarda Municipal de Barra do Piraí, do 37° Batalhão de Polícia Militar (Resende) e de um veículo blindado da PM. Um balanço parcial deve ser divulgado ao longo do dia.

Foto: Divulgação/PM