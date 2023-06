O presidente da Câmara de Vereadores Volta Redonda, Paulo Conrado, anda preocupado com a poluição atmosférica no município. Segundo ele, nas últimas semanas aumentaram as reclamações de moradores da Cidade do aço acerca do pó preto gerado na usina Presidente Vargas da CSN.

Diante disso, apresentou um requerimento pedindo informações a CSN e ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea) sobre quais medidas estão sendo adotadas para melhorar o ar em Volta Redonda. O requerimento foi aprovado por unanimidade pelos demais vereadores.

“Esse requerimento visa atender uma demanda da população que anseia pela melhora na qualidade do ar. A quantidade de ‘pó preto’ na cidade aumentou muito e vem gerando grande insatisfação, além de poder acarretar em problemas de saúde. Precisamos buscar soluções e o Poder Legislativo está empenhado nisso”, destacou Conrado.

Segundo o presidente da Câmara, se for possível uma comissão de vereadores espera realizar uma reunião com a direção da CSN para tratar do assunto.

“Toda vez que foi demandado e necessário a direção da empresa nos atendeu. Vamos buscar mais uma vez uma reunião para saber quais medidas estão sendo tomadas para melhorar a qualidade do ar e reivindicar que as melhorias dentro da Usina Presidente Varga sejam feita o mais rápido possível”, concluiu o parlamentar.

Foto: divulgação