A Polícia Civil está investigando um suposto caso de estupro de vulnerável ocorrido dentro de uma creche municipal de Pinheiral. A vítima seria uma menina, de apenas 2 anos de idade.

Segundo informações do portal G1, o crime teria sido praticado por um funcionário no dia 14 de março e denunciado no dia seguinte. O servidor é concursado e exercia a função de auxiliar de creche. Ele foi afastado assim que a Secretaria de Educação tomou conhecimento do caso. Uma sindicância foi aberta pela pasta para apurar os fatos e colaborar com as investigações. Caso se confirme o crime, o servidor será exonerado.

Por meio de nota, a prefeitura disse estar prestando “todo apoio à vítima e sua família, oferecendo suporte psicológico e emocional à criança, encaminhando-a a profissionais especializados, como psicólogos e assistentes sociais, que possam ajudar na recuperação do ocorrido”.