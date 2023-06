PL I

A filiação do empresário Mauro Campos ao Partido Liberal (PL) movimentou os bastidores da política de Volta Redonda. Maurinho nunca escondeu de ninguém a vontade de disputar a prefeitura de Volta Redonda. Se realmente decidir concorrer nas eleições de 2024 ao Palácio 17 de Julho, vai dar trabalho para o atual mandatário, Neto (sem partido).

PL II

Com uma estrutura gigante, o PL é o partido com o maior fundo eleitoral e composto por políticos de peso. A costura que o empresário vem fazendo deve trazer apoiadores, como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o senador Carlos Portinho, além de deputados estaduais e federais da agremiação. Briga boa.

Furto I

A onda de furtos está em alta nos bairros Barreira Cravo e San Remo. No dia 9, um veículo VW Saveiro de uma empresa foi levado em frente à casa de seu proprietário. Já na madrugada do dia 11, mais uma vez o tradicional bar Ressaquinha foi invadido por bandidos que levaram dinheiro e maços de cigarro. Em ambos, o registro foi feito na 93ª DP.

Furto II

A área é vigiada pelo programa Cidade Monitorada. Imagina se não fosse?

Lixo I

A prefeitura de Volta Redonda lançou edital para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, pesagem e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e limpeza urbana e a varrição de ruas, avenidas e logradouros públicos, praças, parques e jardins.

Lixo II

O certame estava marcado para o dia 7 de junho, com preço estimado anual de cerca R$ 20,3 milhões.

Lixo III

O contrato em vigor da Prefeitura para os serviços de coleta de lixo e afins já vem de prorrogação há algum tempo. Novamente, o Município publicou um anúncio de adiamento da licitação sine die, ou seja, sem data para acontecer.

Lixo IV

Para se ter uma ideia, foram 29 pedidos de esclarecimentos sobre o edital lançado pelo governo municipal para a execução dos serviços de coleta e uma impugnação. Diante da situação, mais uma vez o contrato emergencial feito em 2022 será estendido.

Lixo V

Em 2022 a empresa GPI também denunciou possíveis irregularidades no edital do serviço de limpeza e foi parar no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), que promoveu a sua suspensão.

Mágica

Em 2022, o valor do contrato seria de R$ 22 milhões. Este ano, o valor estimado era de R$ 20 milhões. Será que estamos vivendo em um país onde os preços de combustíveis e mão de obra despencaram?

Preço

A verdade é que a política de preços praticada pelo Palácio 17 de Julho em praticamente todos os serviços, seja ele de obras ou qualquer outra coisa, são considerados baixos pelo mercado, tornando assim, inexequível a execução dos contratos firmados.

Exemplo

Um exemplo é a obra da revitalização da Rua 33, que a primeira empresa que ganhou a licitação acabou desistindo do contrato.

Morosidade

Como é difícil a prefeitura de Volta Redonda realizar obras na cidade. Um serviço contratado para ser executado em quatro meses, a assinatura do contrato foi em abril de 2022, até hoje não ficou pronto. O pior, no dia 21 de março de 2023, foi assinado um aditivo de prazo de mais 180 dias. Estamos falando da construção de um Cras no Jardim Cidade do Aço. O valor da empreitada é de R$ 589 mil. Haja competência.

Pode isso?

Uma empresa de terraplanagem vem fazendo um serviço de retirada de terra em uma encosta no bairro São Sebastião há cerca de dois meses. A Folha do Aço vasculhou no Portal da Transparência e não encontrou nenhum contrato firmado para a execução dos serviços. Com a palavra a prefeitura de Volta Redonda, pois obra sem empenho prévio é…

Aliás

A eficiente secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, tem que ficar mais atenta, afinal, é o CPF dela que está em xeque.

Estrada

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) firmou contrato com a empresa RPX Comercial e Serviços para execução de obras emergenciais na RJ-153, estrada que liga os distritos de Amparo, em Barra Mansa, à Santa Isabel do Rio Preto, em Valença. As obras vão acontecer no trecho da Serra da Mutuca, que desabou quase que totalmente em razão das chuvas deste ano. O valor total do serviço é de R$ 53 milhões para recuperação desse trecho. Segundo o contrato, o prazo para execução das obras é de 180 dias.

Correios I

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos da Rua Bernardo Ferraz, no Aterrado, foi notificada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) de Volta Redonda com a Recomendação para o cumprimento de obrigações impostas em uma Ação Civil Pública (ACP). Uma das determinações é que se abstenha de submeter os carteiros contratados ao cumprimento de percursos diários de trabalho superiores a 8 km, em média máxima a ser observada dentro da duração de cada mês, observado o limite de peso transportado, de 10 kg para homens e 8 kg para mulheres.

Correios II

A empresa deverá comprovar o atendimento da Recomendação no prazo de até 60 dias corridos, sob pena da adoção das medidas legais e judiciais cabíveis, objetivando-se, inclusive, a punição dos responsáveis. A notificação foi assinada no último dia 9 pelo Procurador do Trabalho Fabio Luiz Mobarak.

Plano de Saúde I

A cada dia que passa fica mais difícil manter um plano de saúde. Com isso o Sistema Único de Saúde (SUS) incha mais a cada dia. Foi aprovado na segunda-feira (dia 12) pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o índice máximo de 9,63% para o reajuste dos planos de saúde individuais e familiares. O teto se aplica a planos regulamentados e adaptados à Lei 9.656/98 e valem de maio de 2023 a abril de 2024. O aumento já pode ser aplicado imediatamente pelas operadoras, retroativo ao mês de maio.

Plano de saúde II

As operadoras são livres para aplicar reajustes mais baixos e ficam proibidas de fazer reajuste acima.

Plano de saúde III

No entanto, tem operadora majorando os preços em até 26%.

Pompas

Pessoas ligadas à articulação da iminente filiação do prefeito Neto ao Partido Progressistas (PP) planejam um grande ato em Volta Redonda. A ideia é reunir caciques da política, entre eles o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Desistiu

O Ministério Público Federal (MPF) decidiu não recorrer da decisão que absolveu o ex-governador Luiz Fernando Pezão de todas as acusações que recaiam sobre ele a partir de inquéritos da Lava Jato.

Solidário

As instituições beneficentes da região – Apadefi, Apadem, Apae, Casa Jurema (Samba Jurema), GAPC, Instituto Dagaz, Lar dos Velhinhos e Projeto Curumim – se uniram para fazer o Arraia Solidário do Bela, que acontecerá neste domingo (dia 18), a partir das 13h30min, no Hotel Bela Vista. Para participar do evento, o convite solidário pode ser comprado pela plataforma Sympla ao preço de R$ 25 + uma caixa de leite que será doada às instituições participantes. As crianças até 12 anos têm entrada livre no evento, mas o ingresso deve ser retirado também na plataforma, antecipadamente.

Sucessão I

O atual subsecretário de estado de Turismo, Luciano Muniz, desponta como favorito para receber o apoio do grupo do atual prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, na disputa pela sucessão municipal, em outubro de 2024.

Sucessão II

A atual vice-prefeita de Pinheiral, Sediene Maia, que também aprece no páreo, parece que vai perder o fôlego.

Na área I

Auditores do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) há alguns dias estão vasculhando contratos na prefeitura de Volta Redonda. Na quarta-feira (dia 14) baixaram na secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. Na mira todas as obras e intervenções envolvendo mobilidade e urbanismo realizadas entre janeiro de 2021 a dezembro de 2023.

Na área II

Querem também saber informações sobre número de funcionários de vários setores, entre outros quesitos.

OBMEP I

O prefeito de Piraí, Dr. Ricardo Passos (Patriota), acompanhado da secretária de Educação, Sandra Neves, recebeu em seu gabinete na quarta-feira (dia 14), o jovem Ramon de Almeida Medeiros Maria, de 14 anos, aluno do 9º ano do Colégio Municipal Presidente Castelo Branco, de Santanésia. Ramon foi premiado com medalha de ouro, na 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP).

OBMEP II

A competição contou com a participação de mais de 18 milhões de estudantes, abrangendo desde o 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, provenientes de cerca de 55 mil escolas, tanto públicas quanto privadas, em quase 6 mil municípios brasileiros.