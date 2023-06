O Resende recebe o Real Noroeste neste sábado (dia 17), às 15h, no estádio do Trabalhador, pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Gigante do Vale quer contar com o apoio do seu torcedor para conquistar a vitória e retornar ao G4 do grupo 6. Para isso, a diretoria alvinegra preparou uma promoção de ingressos: mulheres e crianças não pagam entrada.

A promoção “Abraço de Gigante” também irá continuar e o torcedor que participar doando algum item de frio, como um agasalho ou cobertor, por exemplo, irá pagar meia-entrada para o confronto: R$ 10. As doações serão arrecadadas nas bilheterias do estádio do Trabalhador, a partir das 13h.

“Temos um jogo muito importante para as nossas pretensões na competição e precisamos do apoio do nosso torcedor. As entradas para as mulheres e crianças estarão liberadas e também estaremos com a campanha do Abraço de Gigante, que o torcedor pode doar um item de frio, ajudando a esquentar o inverno dos mais necessitados, e pagar meia-entrada”, destacou o CEO do Resende, Eduardo Gomes. “Esperamos que a torcida compareça e jogue com o time. Juntos somos mais fortes”.

Foto: divulgação