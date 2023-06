O abastecimento de água será reduzido, neste sábado (dia 17), no distrito de Santanésia, em Piraí. O motivo é um serviço programado pela Light, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município. Segundo a concessionária, a manutenção terá início às 10h, com conclusão prevista para as 16h.

Anúncios

Durante o serviço da Light, as operações da captação e da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Santanésia estarão temporariamente suspensas. A interrupção do fornecimento de energia se limita apenas à região, segundo a empresa.

O abastecimento de água será retomado assim que a manutenção da Light for concluída. A Rio+Saneamento orienta aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo.

Em caso de dúvidas, a população de Piraí pode contar com os canais de atendimento da concessionária: o telefone 0800 772 1027, que oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp e o site riomaissaneamento.com.br.