Na próxima quarta-feira (dia 21), das 9h às 11h, a Eletronuclear fará um exercício simulado para verificar a viabilidade de, numa situação de emergência, se usar uma saída alternativa da central nuclear para veículos chegarem à BR-101.

Anúncios

Por conta da atividade, a rodovia Rio-Santos terá que ser bloqueada no início do viaduto da Marina Piraquara (sentido Angra x Paraty) e na base da CCR, na Trilha Porã. Também nos acessos de entrada e saída para a BR-101, conforme listado abaixo:

• Morro do Urubu

• Observatório Nuclear

• Trevo de Itaorna

• EPTA

• Torre de Micro-Ondas

• Marina da Piraquara

A ação faz parte das atividades do Plano de Emergência Local (PEL). Além da Eletronuclear, a CCR, concessionária da BR-101, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Centro de Coordenação e Controle de Emergência Nuclear (CCCEN) estarão envolvidos no evento, atuando na interface entre as ações planejadas pelas equipes do PEL e do Plano de Emergência Externo do Estado do Rio de Janeiro (PEE/RJ).

Foto: Divulgação Eletronuclear