Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante no fim da tarde desta segunda-feira (dia 19), na Rua Angra dos Reis, no Morro do Gama, em Barra do Piraí, suspeito de tráfico de drogas. Foram encontrados sob a sua posse, 42 embalagens de maconha, 19 sacolés de cocaína, 28 sacolés que se assemelham a crack e 44 pinos de cocaína – cerca de R$ 2,6 mil em drogas. No momento da abordagem, o homem ergueu os braços e disse “perdi”, em seguida abrindo a calça e tirando uma sacola plástica amarrada na cueca, contendo os entorpecentes.

A prisão é resultado de uma operação em conjunto entre policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) e agentes do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e foi registrada na mesma localidade onde, na última quinta-feira (dia 15), um outro jovem foi preso após atirar contra um policial civil, enquanto fazia a segurança de uma “boca de fumo”.

Segundo o delegado titular da unidade, Antonio Furtado, o acusado preso em flagrante hoje (dia 19) foi encaminhado à delegacia e responderá por tráfico de drogas. A pena estabelecida para o crime pode chegar a 15 anos de detenção. O jovem já reúne anotações por tráfico e associação para o tráfico, lesão corporal e porte de droga para consumo próprio.

Furtado afirmou que as forças de segurança estão intensificando as operações de combate à criminalidade no Morro do Gama, acrescentando que as ações estratégicas, com foco em efetuar prisões e apreender drogas, continuarão sendo executadas. Além de enfraquecer o tráfico, de acordo com o delegado, o objetivo é garantir a segurança da população.

“Polícias civil e militar estão sufocando o tráfico nesta localidade, pois precisamos tranquilizar os barrenses. Além de viciar nossas crianças e adolescentes, apresentando drogas e os recrutando para o tráfico, esses criminosos são capazes de matar pessoas com o único objetivo de manter suas lideranças e os territórios que ocupam. Os cidadãos precisam viver em paz, com liberdade, e não amedrontados. E é pra isso que estamos nas ruas. Agradecemos a confiança das pessoas de bem e garantimos: não iremos parar”, concluiu.

Foto: Divulgação