Policiais militares apreenderam na noite de domingo (dia 18), no bairro Jardim Cidade do Aço, uma granada e uma pistola com 11 munições. A ação foi realizada no Condomínio Girassol.

Dois homens foram presos após tentarem fugir com a chegada dos policiais no condomínio.

A dupla e o material apreendido foram levados para a delegacia de polícia.

Foto: PM