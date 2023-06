A Polícia Militar prendeu, na noite de domingo (dia 18), um jovem de 24 anos por receptação e adulteração de dados de identificação de veículo automotor.

Ele dirigia o veículo no bairro três Poços quando foi abordado pelos policiais militares, que notaram que não havia etiquetas de identificação nas portas e na parte direita do motor. Ao consultar o sistema, foi constatado que o carro ostenta a placa GHZ-4E99, mas a placa original do veículo é LSY-7162.

Além disso, foi identificado que há registro de roubo do carro, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 26 de abril do ano passado. Ao ser questionado, o rapaz disse que o carro pertenceria a um tio dele.

O caso foi levado à delegacia de polícia de Volta Redonda.