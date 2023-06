O Volta Redonda anunciou a chegada de mais um reforço para a sequência da temporada 2023. Trata-se do volante Paulinho, de 34 anos, que chega com contrato válido até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Paulinho estava no Mirassol, onde foi destaque no acesso da equipe paulista à Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. O atleta já passou pelos exames médicos e treina normalmente com os companheiros.

O volante possui passagens, ainda, pelo Internacional, Figueirense, Guarani, Botafogo-SP, Guaratinguetá, Ituano, Náutico, Ponte Preta, Criciúma, Paysandu, Atlético-GO, São Bento, Santa Cruz, Concórdia e Mirassol.

Este é o segundo reforço anunciado durante a semana. Na quarta-feira (dia 14) foi confirmada a contratação do também volante Emerson Júnior. O atleta, de 25 anos, estava no Athletic-MG e teve uma boa passagem pelo Tricolor de Aço em 2021, quando disputou 32 jogos e marcou três gols.

Emerson Jr. chega com contrato até o fim da temporada. O jogador possui passagens, ainda, pelo Corisabbá-PI, River-PI e EC Água Santa-SP.

O próximo compromisso do Voltaço será na segunda-feira (dia 19), contra o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, às 21h30min, pela 9ª rodada da Série C do Brasileiro. A equipe tem nove pontos, e ocupa a 14ª posição.