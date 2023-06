Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram, na manhã desta segunda-feira (dia 19), na Rodovia Presidente Dutra, uma caminhonete com carroceria baú com excesso de peso, em Floriano. Segundo a PRF, o veículo chamou a atenção dos agentes pois estava “com a dianteira quase empinando, o para-choque traseiro quase encostando no chão e os pneus traseiros abaulados, significando que estavam suportando muito peso”.

Anúncios

Desta forma, a equipe abordou a caminhonete por volta das 11h10 na altura do km 293 da Dutra, onde foi constatado que o peso bruto total do veículo com a carga era de 5.491 kg, sendo que o admitido para o referido veículo legalmente é de 3.500 kg. Ou seja, estava com 1.991 kg a mais que o permitido, representando quase duas toneladas de excesso de peso.

Foi aplicada a devida multa de trânsito, no valor de R$ 449, e o veículo ficou retido no pátio PRF para regularização, ou seja, transbordo do excesso de peso. Ainda segundo a PRF, da forma como estava, havia risco de estouro dos pneus; que não foram projetados para suportar tanto peso; quebra da suspensão; ou, até mesmo, dano ao chassi, podendo ocasionar perda de controle e acidente.

Foto: Divulgação/PRF