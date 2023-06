Nem mesmo o enredo das piores comédias pastelões são capazes de igualar a postura da atual diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos nas últimas horas desta terça-feira (dia 20). Depois de realizar uma coletiva e indicar que não assinaria o acordo dos metalúrgicos da CSN, o presidente Edimar Leite recuou e decidiu aceitar, na noite de terça (dia 20), encaminhar à CSN o documento para a celebração do acordo coletivo dos funcionários da empresa. A proposta foi aprovada na segunda (dia 19), em votação na Praça Juarez Antunes.

A informação é que os próprios funcionários iniciaram pressão na direção do Sindicato dos Metalúrgicos pois, caso insistissem em não assinar, não haveria o pagamento do valor do abono e dos demais itens econômicos no dia 30 de junho para os trabalhadores.

Edimar queria propor que a CSN pagasse os itens econômicos no dia definido para discutir outros itens posteriormente, mesmo tendo levado em votação a proposta que previa, além dos itens econômicos, a manutenção das cláusulas do acordo anterior. A alegação do sindicato era que “há pontos que prejudicam os trabalhadores”.