O maior evento de cinema italiano retorna ao Brasil e chega a 18 cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Vitória, Salvador, Fortaleza, Aracaju, Recife, Maceió, Natal, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Campinas, Niterói, Búzios e Volta Redonda. Aracaju (SE), Maceió (AL) e Volta Redonda (RJ) recebem o evento pela primeira vez.

Anúncios

Na Cidade do Aço o evento vai acontecer no Cine Gacemss, de 22 a 28 de junho (exceto dia 25). Serão seis dias, nove filmes e quatro sessões por dia.

Em 2023, o 8 ½ Festa do Cinema Italiano comemora sua 10ª edição no Brasil com uma programação especial, que convida o espectador a embarcar em uma verdadeira viagem pela Itália e traz os melhores filmes italianos dos últimos anos, a maioria inéditos nas salas de cinema brasileiras.

“NOSTALGIA”, “JOGADA DE AMOR” E “A VIAGEM DE PAPA FRANCISCO” SÃO DESTAQUE

Em pré-estreia brasileira, “Nostalgia“, de Mario Martone, Seleção Oficial em Competição no Festival de Cannes 2022, também integra a programação. No longa vemos Pierfrancesco Favino no papel de Felice Lasco. Depois de vários anos vivendo no Egito, ele retorna à sua Nápoles natal para reencontrar a mãe idosa que ele havia abandonado sem aviso quando era ainda adolescente.

Pierfrancesco Favino também protagoniza o longa “Jogada de Amor” (“Corro da Te”),de Riccardo Milan. Um dos maiores atores do cinema mundial contemporâneo, Favino foi vencedor da Coppa Volpi, o principal prêmio entregue anualmente aos melhores atores e atrizes no Festival de Veneza em 2020 por “Padrenostro”. Em “Jogada de Amor“, ele protagoniza uma história de amor que revisita o êxito do cinema francês “De Carona para o Amor” (2018), uma história que, por meio do humor, aborda temas tão pertinentes como o capacitismo e o machismo, e recebeu também os prêmios Nastro D’Argento 2022 de Melhor Comédia e de Melhor Atriz de Comédia para Miriam Leone.

Outros dois destaques são “Onde a vida começa” (“Alla Vita”), primeiro longa-metragem de Stéphane Freiss como realizador, onde sob o sol abrasador da Apúlia, um agricultor, vivido por Riccardo Scamarcio, e a filha de um rabino descobrem que a sua história está ainda por ser escrita; e “Mundo Cão” (“Mondocane”), filme que marca a estreia de Alessandro Celli no cinema. Uma história pós-apocalíptica de violência, crueldade e inocência perdida, com Alessandro Borghi, conhecido pelo grande público por ser o protagonista de séries como “Suburra” e “Devils”.

Também integram a programação o premiado “A Estranha Comédia da Vida” (”La Stranezza”), de Roberto Andò, apresentando um imponente Toni Servillo interpretando Luigi Pirandello, um dos mais notáveis dramaturgos do século 20, dominado por uma crise criativa e em viagem à Sicília. Em 2023 o longa recebeu o David di Donatello de Melhor Roteiro Original (Roberto Andò, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso), de Melhor Produção (Angelo Barbagallo, Attilio De Razza), de Melhor Cenografia (Giada Calabria, Loredana Raffi) e de Melhor Figurino (Maria Rita Barbera).

Agraciado com o Prêmio do Júri no prestigiado Festival de Annecy,“Interdito a cães e italianos“ é o representante de animação na programação, do diretor Alain Ughetto. No longa, o imaginário terno e singelo do autor se cruza com uma forte composição histórica, se relacionando com a história dos antepassados do realizador, Luigi e Cesira Ughetto, provenientes da região de Piemonte, na Itália, e forçados a emigrar.

“A Viagem de Papa Francisco”,do premiado documentarista Gianfranco Rosi, é um filme de dimensões assumidamente existencialistas que cria e multiplica um valioso diálogo entre as viagens do Papa e o estado do nosso mundo. No documentário, Gianfranco Rosi traça um curioso paralelo entre seu percurso cinematográfico e as viagens do Papa Francisco. Instigado pelo facto de duas das viagens do Papa – a primeira aos refugiados que desembarcam em Lampedusa; a segunda, em 2021, ao Oriente Médio – espelharem de tão perto os itinerários dos seus filmes “Fogo no Mar” (nomeado ao Oscar) e “Notturno”, o diretor premiado Gianfranco Rosi propõe-se a ir no encalço do atual líder mundial da Igreja Católica. Filme estreado no Festival de Veneza.

A programação completa com os filmes e horários estarão disponíveis no site oficial do evento (www.festadocinemaitaliano.com.br) e no site do GACEMSS (www.gacemss.com.br).

Realização e apoios

O 8 ½ Festa do Cinema Italiano é um evento organizado no Brasil pela Associação Il Sorpasso e Risi Film Brasil e com apoios e promoção dos Institutos Italianos de Cultura do Rio de Janeiro e de São Paulo, com o suporte institucional da rede diplomático-consular italiana no Brasil, além da organização logística daBonfilm.



Além dos parceiros institucionais, o evento é realizado com o patrocínio principal da Generali Seguros, primeira seguradora estrangeira a chegar ao Brasil, há 98 anos. A Generali Seguros integra o Grupo Generali, maior companhia de seguros da Itália e uma das maiores da Europa, presente em cerca de 50 países.

Em 2023, o Festival também conta com os parceiros de mídia Folha de São Paulo, Canal Curta!, Papo de Cinema, Comunità Italiana e Arte 1.

Foto: Divulgação