A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, inaugurou, na última segunda-feira (dia 19), o Centro de Atendimento Empresarial (CAE). No local funcionarão a delegacia da Jucerja (Junta Comercial do Rio de Janeiro), o polo avançado da AgeRio (Agência Estadual de Fomento), Sala do Empreendedor do Sebrae, o Sine (Sistema Nacional de Emprego) e uma sala para aulas dos cursos que são promovidos pela prefeitura em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), além de oferecer diversos serviços para quem quer ser ou já é um MEI (Microempreendedor Individual).

O CAE é um espaço que oferece ao micro e pequeno empresário toda estrutura necessária para o fortalecimento e ampliação das empresas instaladas no município, contribuindo na geração de emprego e renda. Seja para tirar alguma dúvida, para formalizar-se como MEI ou fornecer suporte para que os empreendedores tenham acesso a serviços do sistema, como emissão de boletos, declaração e alteração de dados. O serviço está disponível a toda a população, de forma gratuita, e está localizado na Rua Domingos Mariano, nº 25, centro.

Participaram da cerimônia de inauguração, o prefeito Ednardo Barbosa, os secretários de Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa, de Estado de Desenvolvimento Econômico Indústria, Comércio e Serviços, Vinícius Farah, de estado de Turismo e deputado estadual, Gustavo Tutuca, da gerente executiva da Firjan SESI/ SENAI de Volta Redonda, Claudia Holzwarth, do presidente da Jucerja, Sergio Romay, além do deputado estadual Anderson Moraes, do vereador Rodrigo Furtado e a Gestora de Projetos do Sebrae, Patrícia de Moura Neves

O prefeito Ednardo Barbosa destacou a importância do empreendimento e do benefício dos serviços para a população. “É uma alegria inaugurar o centro de atendimento ao empreendedor em Pinheiral, pois sabemos que muitos micros e pequenos empresários virão procurar o local para tirar dúvidas e utilizar os serviços disponíveis. Desde o início nossa meta de trabalho enquanto gestores do município era que os moradores saíssem o menos possível do município para resolver questões e serviços nas cidades vizinhas, agora, temos o espaço estruturado para atendê-los”, disse o prefeito.

O secretário da pasta, Júlio Barbosa, ressaltou que essa é mais uma importante conquista para o município. “No Centro de Atendimento Empresarial vamos ampliar os serviços ofertados, qualificar a mão- de-obra na nossa cidade e atender com mais qualidade à população. É um espaço de atendimento amplo que vai facilitar o dia a dia do cidadão empreendedor. No CAE é ofertado tudo que o morador precisa para fazer o negócio seguir em frente, sem precisar se deslocar para as cidades vizinhas de um jeito simples e prático”, ressaltou o secretário.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Vinícius Farah, a cidade de Pinheiral vem se destacando no que se trata de desenvolvimento econômico e geração de empregos. “O salto que Pinheiral deu em se tratando de desenvolvimento econômico é nítido. De 92 cidades, apenas 18 foram escolhidas tecnicamente para receber o Programa do Condomínio Industrial, sendo Pinheiral uma delas. O programa vai oferecer infraestrutura, fomento e incentivo a diversos segmentos da cadeia produtiva e possui um conceito inédito para os setores da Agricultura, Tecnologia, Educação, Pesquisa e Desenvolvimento num único espaço. O município de Pinheiral foi uma das escolhidas não pelo tamanho populacional, pois é uma cidade com menos de 30 mil habitantes, mas sim, pelo desenvolvimento econômico que vêm passando, de modo que não para de crescer, de se desenvolver e gerar empregos. É uma honra participar desta cerimônia de inauguração e ver de perto o desenvolvimento e o empreendedorismo acontecendo em Pinheiral. Parabenizo a todos pela conquista e que os moradores utilizem os serviços ofertados”, destacou.

O secretário de estado de turismo e deputado estadual, Gustavo Tutuca, enalteceu a inauguração do local e os investimentos que estão gerando frutos no município. “Ficamos felizes por este momento de crescimento da cidade e acreditamos que é apenas o início de um salto ainda maior”, enfatizou.

Já o presidente da Jucerja, Sérgio Romay, destacou que a “delegacia da Jucerja demonstra o crescimento da cidade e o desenvolvimento econômico crescente do município”.

Foto: divulgação