Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí), com informações do Disque Denúncia, apreenderam na tarde desta terça-feira (dia 20), no Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí, pinos de cocaína, maconha e crack.

A denúncia informava que traficantes do Vale do Ipiranga, ligados a facção Comando Vermelho (CV), teriam ido ao local conhecido como Cachoeira, afim de desenterrarem entorpecentes para abastecerem os pontos de drogas da região.

Ao chegarem, os policiais puderam observar dois criminosos fugindo em direção a uma área de mata. No local, foram apreendidos 312 pinos contendo pó branco com a inscrição “BP CV pó R$ 20”, 140 pinos contendo pó branco com a inscrição “BP CV pó R$ 10”, 24 pinos contendo pó branco com a inscrição “BP CV pó R$ 30”, 39 tiras contendo erva seca com a inscrição “BP CV maconha R$ 15”, 186 pedras amareladas com a inscrição “BP CV crack R$ 10” e 79 pedras amareladas com a inscrição “BP CV crack R$ 25”.

Todo material apreendido foi levado para a sede da 88º DP (Barra do Piraí), onde foram contabilizadas e tomadas as medidas cabíveis sobre a apreensão das drogas.

Foto: divulgação