Os próximos bairros atendidos pelo Castramóvel Volta Redonda serão Roma I, II e região (Parque das Garças e Rio das Flores), Santa Cruz e Santa Rita do Zarur. A prefeitura vai oferecer 150 vagas de castrações, em cada localidade, para cães e gatos, divididas da seguinte forma: 30 vagas para cadelas; 60 vagas para machos (cão e gato) e 60 vagas para gatas.

Anúncios

As inscrições são exclusivas para os moradores dos bairros que serão beneficiados com o projeto de bem-estar animal. Para a inscrição, o morador deverá informar seu nome completo, telefone para contato e nome/idade do animal.

Os agendamentos para a região do Roma deverão ser feitos a partir desta segunda-feira (dia 26), no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Roma II, das 8h às 16h, até acabarem as vagas. No Roma, as castrações serão iniciadas no dia 3 de julho, com encerramento no dia 21/7.

Já nos bairros Santa Cruz e Santa Rita do Zarur, os moradores deverão inscrever seu animal para o atendimento a partir de 18 de julho, no Cras Santa Cruz, das 8h às 16h. As castrações começarão no dia 26 de julho no Santa Cruz e, posteriormente, no Santa Rita do Zarur.

“Pedimos aos moradores que fizerem o cadastro que compareçam no dia e horário agendado com o seu animal, evitando desta forma as faltas que acabam prejudicando o atendimento e retirando a oportunidade para outros animais. Vale ressaltar que o castramóvel irá percorrer todos os bairros de Volta Redonda, o cronograma completo será divulgado nas redes sociais da prefeitura”, comentou a coordenadora da Vigilância Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Janaina Soledad.

O Castramóvel Volta Redonda já atendeu os bairros Açude e São Sebastião, com quase 130 castrações realizadas no total. O castramóvel foi adquirido pela prefeitura, por meio de licitação com emendas parlamentares do então deputado federal Antônio Furtado e da deputada Soraya Santos. A licitação ocorreu após projeto de lei autorizativo do vereador Paulo Conrado, de reuniões com os vereadores Renan Cury e Paulinho AP.

Fotos de arquivo – Secom/PMVR.