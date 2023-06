Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul) prenderam, na quinta-feira (dia 22), um homem acusado de crimes de violência doméstica. Ele foi capturado no bairro do Limoeiro, em Paraíba do Sul.

A ação ocorreu após levantamento de dados de inteligência. Contra o criminoso, foi cumprido mandado de prisão.