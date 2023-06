Um desentendimento entre avó e neta teria resultado em ferimentos na idosa na noite de sexta-feira (dia 23), em Resende. A suposta vítima, de 60 anos, deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com dois cortes no pescoço. Em conversa com os profissionais da unidade, ela teria dito que foi atacada pela neta com uma faca.

Anúncios

Agentes do 37º Batalhão da Polícia Militar foram acionados e foram até à casa, no bairro Mutirão, onde encontraram a jovem. A menina também estava com ferimentos nos dois pulsos, porém negou as agressões contra a avó. Ela foi encaminhada para a UPA e, em seguida, levada para a delegacia de Resende, onde foi autuada por lesão corporal e liberada em seguida.