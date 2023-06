Há pouco mais de dois anos, a Transporte Excelsior lançou a campanha “O que vi pelas estradas”. A proposta é incentivar os motoristas a pararem as carretas ao verem uma paisagem ou algum fato especial. Desta forma, os demais funcionários da empresa poderiam compartilhar daquela “viagem”, mesmo que a distância.

Anúncios

O motorista Cristiano dos Santos Carneiro presenciou um desses momentos, que até hoje segue marcado em sua memória. Certa vez, em passagem por Muriaé-MG, o funcionário da Excelsior se deparou com um menino cadeirante observando atentamente o vai e vem de veículos pelo trecho urbano da BR-116.

Aquela imagem, logo chamou a atenção, e Cristiano então procurou um ponto seguro para estacionar a sua carreta. Logo em seguida, se dirigiu ao menino. No bate-papo, ele identificou em Adryan Bruno, de 10 anos, um menino sonhador e apaixonado por caminhões. Paixão essa herdada do pai, que trabalha no ramo rodoviário.

No entanto, o amor de Adryan pelo veículo ultrapassa a garagem de casa. “Ele sempre gostava de ver nosso pai, mas não sabíamos que a paixão dele era tão grande”, conta Adryenne Regina, irmã do jovem. De acordo com ela, semanalmente, aos domingos, a família se reúne e leva Adryan à BR-116, onde ele acompanha o fluxo de veículos.

Colaborador da Excelsior desde 2017, Cristiano Carneiro conta que tomar conhecimento da história e presenciar o sorriso do menino foram presentes após um difícil período pessoal. “Passei por um problema de saúde e fiquei afastado por quatro anos, retornando em 2 de janeiro deste ano. Foi muito mágico conhecer o Adryan. Meu dia estava triste, mas quando parei lá, tudo mudou vendo a alegria dele. Meu dia ficou muito mais agradável. Só sei que ele ensina que não é preciso de muito para ser feliz”, relatou.

Adryan continua a inspirar corações e a reacender a chama da solidariedade em todos que cruzam seu caminho. Sua paixão pelos “gigantes das estradas” e sua determinação inabalável são verdadeiras lições de vida. Por onde passa, o menino espalha sorrisos e deixa marcas de esperança e união. Seu espírito resiliente nos lembra que, por trás de cada veículo que cruza a estrada, há um herói anônimo pronto para estender a mão e fazer a diferença. Adryan, o Xodó dos Caminhoneiros, nos ensinou que a maior força reside nos gestos de amor que podemos oferecer reciprocamente.

Foto: divulgação