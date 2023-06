Uma motociclista, de 33 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (dia 26), após colidir contra um caminhão na Rodovia Lúcio Meira, na altura do distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. O acidente ocorreu por volta das 13h, na altura km 280 e causou congestionamento no trânsito. A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiras e levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, mas não resistiu e morreu na unidade, após sofrer duas paradas cardiorrespiratórias. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos e as causas do acidente ainda são desconhecidas.

Mulher fica ferida em acidente na Dutra

Também nesta segunda-feira (dia 26), uma mulher, motorista de um carro, ficou ferida após capotar com o veículo na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O acidente ocorreu na altura do km 255 da pista sentido São Paulo. A vítima, que estava sozinha no veículo, foi socorrida por uma equipe de resgate da CCR RioSP e levada para o Hospital São Batista, que não informou o estado de saúde dela.

Fotos: Divulgação/PRF