Um rapaz de 22 anos, identificado como Eduardo da Silva Pereira, morreu no domingo (dia 25) após o carro que conduzia sair da pista e despencar em uma ribanceira na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O acidente aconteceu próximo ao acesso para o município de Pinheiral. Segundo a Polícia Militar, o jovem, que estava sozinho no veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Anúncios

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal de Três Poços e, posteriormente, sepultado no fim da tarde desta segunda-feira (dia 26), no Cemitério Portal da Saudade.

O trânsito no local não foi afetado.

Foto: Reprodução