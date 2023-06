O vereador afastado Vander Temponi (PTB) se pronunciou na noite desta terça-feira (dia 27) a respeito da determinação da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa. Por meio de nota, o líder do governo na Câmara Municipal de Volta Redonda esclareceu sobre as acusações apresentadas pelo Ministério Público do Rio (MPRJ), que o advogado que o representa vai se inteirar do teor do processo e da acusação.

“Estou com a consciência tranquila e tenho certeza que tudo será resolvido”, ressaltou o parlamentar. Temponi é réu em um processo que investiga os crimes de “rachadinha”, usurpação de funções públicas por pessoas estranhas à administração e “lavagem” de dinheiro obtido de forma criminosa. As informações foram divulgadas na coluna do Ancelmo Gois, no jornal O Globo.

O Ministério Público solicitou a prisão preventiva de Temponi, porém a Justiça optou por aplicar medidas cautelares. Durante as investigações, foram apresentados indícios que incluem a entrega pessoal de valores em espécie, transferências bancárias em benefício do próprio vereador, além de transferências para uma empresa familiar onde a esposa do parlamentar é sócia.

Também foram identificadas transferências em nome da filha do vereador e destinação de dinheiro a terceiros com quem ele possuía compromissos financeiros.

O líder do governo Neto está proibido de frequentar as dependências dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Volta Redonda e do Estado do Rio. Além disso, fica impedido de assumir, tomar posse ou ser nomeado para qualquer cargo público nas esferas municipal, estadual e federal.