Na manhã desta terça-feira (dia 27), a Polícia Civil deflagrou a operação “Dark Room” com o intuito de combater grupos criminosos atuantes em plataformas digitais, que exploravam práticas de abuso sexual, racismo, misoginia, mutilação e apologia ao nazismo. Os principais alvos da ação são dois adolescentes, com idades de 14 e 17 anos. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro e na cidade de Volta Redonda, no Sul Fluminense.

Anúncios

De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil, os adolescentes utilizavam o aplicativo Discord para estabelecer contato com suas vítimas. Sob coação, obrigavam crianças a exibir imagens sem roupa e a realizar cortes em seus próprios corpos. Essas práticas abusivas e violentas vieram à tona após uma reportagem especial veiculada no programa Fantástico, no último domingo.

As informações sobre as atividades criminosas foram repassadas à Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), que desencadeou a operação. Até o momento, foram apreendidos vários celulares, computadores e materiais utilizados para o armazenamento de mídia.

Cabe destacar que o uso das plataformas digitais para a prática de abusos sexuais, além da disseminação de conteúdos racistas, misóginos, mutilação e apologia ao nazismo, representa uma grave ameaça à integridade e ao bem-estar desses jovens.

A Polícia Civil reforça a necessidade de um trabalho conjunto entre pais, escolas, autoridades e empresas de tecnologia para a promoção de uma internet segura e proteção das crianças e adolescentes. A expectativa é que a operação “Dark Room” sirva como um alerta para a necessidade de uma atuação rigorosa contra essas práticas criminosas no ambiente virtual.

Foto: Reprodução