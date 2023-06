O 26º Encontro Nacional de Motociclitas e Triciclistas promovido pelo Falcões de Aço Moto Clube, com apoio da Prefeitura de Volta Redonda, começa nesta sexta-feira (dia 30), na Ilha São João, abrindo as comemorações pelos 69 anos do aniversário da cidade. O evento seguirá até domingo (dia 2); a entrada é 1 kg de alimento não perecível, que será doado posteriormente às instituições filantrópicas da região.

Nesta sexta-feira, no primeiro dia do evento, a Banda Municipal de Volta Redonda abre os festejos com concerto de rock, a partir das 18h. Em seguida, os shows de rock’n roll com a banda Handmaderock; às 20h, Sibylus se apresenta; e para fechar a noite, a banda Uns e Outros, às 22h. No sábado (dia 1º), a Nacional Blues abre as atrações a partir das 16h; a banda Classika, às 18h; Raul Seixas Cover, às 20h; e às 22h, a banda Hanói-Hanói. O evento contará ainda com praça de alimentação durante os três dias.

Segurança

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) estará presente ao evento, através do Ônibus da Ordem Pública, que vai monitorar as imagens das câmeras de segurança instaladas em toda Ilha São João. O veículo funciona como o Ciosp Móvel (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), uma vez que ele monitora as imagens de toda a área do evento, que são recebidas pelas câmeras externas e das que são geradas por câmeras próprias, em tempo real, com o objetivo de facilitar a ação dos agentes presentes ao evento.

Foto de arquivo – Secom/PMVR.