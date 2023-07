O meia-atacante Igor Bolt completou em grande estilo 50 jogos pelo Resende na última quarta-feira (dia 28), diante do Artsul, pela 7ª rodada da A2 do Campeonato Carioca. Vitória por 3 a 1, a terceira seguida no Estadual, e com direito a torcida mais que especial na arquibancada do estádio do Trabalhador: o atacante Jeffinho, que atualmente defende o Lyon, parceiro francês do Alvinegro.

Os dois subiram juntos para o profissional em 2020 e conquistaram o título da Taça Rio de 2022. Com a camisa alvinegra, Igor Bolt marcou dez gols, sendo seis em 2023.

“Sensação maravilhosa de completar a marca de 50 jogos no clube que acreditou em mim desde criança, me deu a oportunidade de assinar o primeiro contrato profissional, jogar o primeiro jogo e fazer o primeiro gol. Cheguei aqui em 2019 para fazer um teste e estou aqui até hoje”, afirmou Bolt

Irmandade

Antes da bola rolar, Bolt recebeu uma camisa do Resende com o número 50 como homenagem pela marca atingida. Após o confronto, foi a vez dele presentear Jeffinho com uma camisa do alvinegra, mas a de número 10, que é a que ele usa.

“Vou dar uma moral e dar a minha camisa para ele de presente. Futebol dele é meio fraco para esta, mas vai cair bem”, brincou Igor Bolt, enquanto presenteava o amigo.

“A amizade não era para se tornar porque ele é muito chato, mas hoje ele é muito mais que um amigo, é um irmão. Muito gratificante ver ele completar 50 jogos pelo clube que nos deu oportunidade e acreditou na gente. Um bom filho a casa torna e aproveitei para prestigiar não apenas o Bolt, mas todos os amigos que tenho no Resende”, ressaltou Jeffinho, que é natural de Volta Redonda, onde passa parte das férias.

