Comissionado

O prefeito Neto (sem partido) autorizou a criação de mais seis cargos em comissão, aqueles que são indicações. As vagas são para a assessoria de Procuradoria, símbolo DAS 2, com salário que gira em torno de R$ 4 mil.

Pessoa idosa

A prefeitura de Volta Redonda homologou a licitação para a construção de um Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa. O valor da obra é de pouco mais de R$ 16 milhões. A empresa vencedora da concorrência foi a MMC Incorporação e Arquitetura.

Transtorno

As obras em andamento no muro da Avenida Getúlio Vargas, no Centro, nos horários de pico vêm causando transtornos e engarrafamentos na Cidade do Aço. Interromper parte da pista no sentido Vila é simplesmente ideia de… Deixa pra lá.

Detalhes

Detalhes separam o anúncio da filiação do prefeito Neto ao Partido Progressista (PP). As conversas entre o chefe do Executivo municipal e o presidente do partido, deputado federal Dr. Luizinho, estão bem adiantadas. A previsão é que a confirmação aconteça em julho, em evento no Clube Comercial.

Líder

Com o afastamento do vereador Vander Temponi (PTB) por 180 dias, conforme decisão judicial, o prefeito Neto deverá escolher outro nome para ser o líder de seu governo na Câmara. Um dos mais cotados para assumir a função é o vereador Sidney Dinho (Patriota), que não esconde a vontade de ocupar o posto.

Receio

A denúncia do Ministério Público do Estado (MPRJ) contra o vereador Vander Temponi colocou em polvorosa o meio político da Cidade do Aço. O receio é que novas ações atinjam membros dos poderes Executivo e Legislativo.

Dupla

A movimentação no meio político de Barra Mansa de olho na sucessão do prefeito Rodrigo Drable está intensa. O ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro e o empresário Leonardo dos Santos, conhecido como Léo da Joalheria Regina, sinalizam uma possível aliança. No último domingo (dia 25), a dupla prestigiou um evento esportivo promovido no Azteca Clube, no bairro Vila Nova.

Retorno

O ex-prefeito de Barra Mansa Jonas Marins está disposto a retornar ao cenário político em 2024. A ideia é concorrer a vereador pela federação partidária, composta pelo PCdoB, PT e PV.

PT

O diretório do PT de Volta Redonda tem reunião agendada para esta sexta-feira (dia 30) para debater as eleições municipais do próximo ano e a construção de uma candidatura única, juntamente com o PV e o PCdoB. O encontro do grupo que integra o campo progressista da sigla está marcado para as 18h, na sede do Sindicato da Construção Civil.

Demora

Os moradores do Guarda-Mor, na Água Limpa, continuam convivendo com as precárias condições da quadra do bairro. As obras foram iniciadas em junho de 2022 e até o momento seguem sem ser concluídas. O valor da empreitada é de R$ 232 mil, verba oriunda de um convênio com a Caixa Econômica Federal.

Descaso

Os moradores do bairro Belmonte também reclamam do péssimo estado de conservação da Praça Belmiro Corrêa. Vários pedidos para que a Prefeitura promova melhorias no local já foram feitos e nada foi feito.

Poluição

O movimento Sul Fluminense Contra a Poluição está programando um grande ato para o dia 23 de julho em Volta Redonda. A concentração será às 10h, na Vila Santa Cecília. A CSN é um dos alvos principais.

Solidariedade

Membros do diretório do partido Solidariedade de Barra Mansa realizaram na quarta-feira (dia 28) a primeira reunião com o intuito de traçar o planejamento e definir os objetivos para as eleições de 2024. A expectativa é eleger até três representantes na Câmara de Vereadores. Além disso, o partido está elaborando um conjunto de propostas, denominado Agenda 77, que será apresentado à cidade.

Veterinário I

Volta Redonda está 80 mil consultas atrás de Resende no quesito Hospital Público Veterinário. Enquanto na Cidade do Aço a Prefeitura divulga o início da concretagem dos muros da futura unidade que vai funcionar no bairro Rústico, no município administrado pelo prefeito Diogo Balieiro a marca foi atingida no último dia 22.

Veterinário II

O Hospital Veterinário de Resende tem uma média de 80 atendimentos por dia. A unidade é pioneira e serve de modelo para centenas de municípios em todo o país, que desejam ter um serviço para atender cães e gatos gratuitamente, além de se destacar na assistência aos animais de estimação da população.

TCE I

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) recebeu, na terça-feira (dia 27), o presidente da Câmara de Vereadores de Resende, Sandro Ritton (União Brasil), para uma audiência com o conselheiro-presidente, Rodrigo Melo do Nascimento. No encontro, foram tratados assuntos institucionais e a importância do diálogo entre a Corte de Contas e os jurisdicionados.

TCE II

O conselheiro Rodrigo ressaltou o caráter orientador do TCE-RJ. Ao entregar um exemplar da publicação “Diretrizes da Gestão para o Biênio 2023-2024”, o presidente destacou dois pontos: o controle externo em saneamento básico e o fortalecimento dos mecanismos de consensualidade. Rodrigo Melo do Nascimento reforçou que houve a incorporação do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) ao novo Regimento Interno do TCE-RJ.

TCE III

O vereador Sandro Ritton aproveitou para lembrar que foi concedida ao conselheiro a maior comenda jurídica de Resende. A oferta da Medalha Rui Barbosa ao presidente do TCE-RJ foi aprovada por unanimidade pelo Poder Legislativo municipal. Também participaram do encontro o procurador da Câmara, Lucas Prates, e o assessor jurídico da presidência da Casa, Raphael Tavares, além do chefe de gabinete da presidência do TCE-RJ, Laelio Andrade.