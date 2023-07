A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT) em parceria com o Conselho de Cultura de Pinheiral está com as inscrições abertas para o Mapeamento de Artistas e Agentes Culturais de todos os segmentos artísticos e culturais de realidade do município. O mapeamento cultural é um dos passos mais importantes para os agentes culturais participarem das Leis de Fomento à Cultura, como a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc 2. Os interessados na inscrição devem preencher o formulário através do link: https://forms.gle/qSTFK6nvppdfQxQE9.

Todos que preencheram o mapeamento em 2020, terão que preencher o formulário para fazer a atualização dos seus dados. Já os que fizeram os cadastros de novos artistas online ou presencial na secretaria, obrigatoriamente precisam se inscrever. Quem não estiver no mapeamento cultural, NÃO poderá concorrer aos Editais (que ainda não foram abertos) da Lei Paulo Gustavo.

O mapeamento trará o reconhecimento da cidadania cultural, do processo simbólico, da economia da cultura e da gestão como um todo da política pública de cultura, facilitando a organização de informações sobre os diversos fazedores de cultura da cidade para as implementações necessárias cujo objetivo é orientar a implementação e a gestão da política cultural de Pinheiral.