Pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda empatou em 1 a 1 com o CSA, no Raulino de Oliveira. O gol do Voltaço foi marcado pelo atacante Samuel Granada, enquanto Gabriel Tagliari marcou para a equipe alagoana.

O JOGO

O primeiro tempo foi marcado pela quantidade de faltas e passes errados em campo. O Volta Redonda teve as melhores oportunidades. Skilo teve uma cabeçada tirada no ângulo pelo goleiro do CSA. E Caio Vitor, após receber um presente do goleiro Dalberson na saída de bola, finalizou pra fora.

No segundo tempo, o CSA ficou com um a menos em campo com a expulsão de Marciel. Mesmo com o desfalque, a equipe alagoana abriu o placar aos 9 minutos com Gabriel Tagliari, que aproveitou a bola alçada na área e fez 1 a 0.

Atrás no placar, o Voltaço partiu pra cima do CSA. Aos 15 minutos, Caio Vitor chutou, a bola desviou na defesa e bateu no travessão, no rebote Samuel Granada mandou para o gol, 1 a 1. O Volta Redonda buscou a virada até o final, mas não conseguiu balançar a rede novamente.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço chega aos 16 pontos e ocupa a 6ª colocação na Série C do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será na segunda-feira, dia 10, contra o Confiança-SE, às 20h, na Arena Batistão.

Foto: Divulgação