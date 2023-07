O prefeito Dr. Ricardo Passos, juntamente com a secretária municipal de Saúde de Piraí, Giane Gióia, e o deputado estadual e secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, estiveram reunidos nesta terça-feira com o secretário estadual de Saúde, Dr. Luzinho, na sede da Secretaria no Rio de Janeiro.

Essa reunião, articulada pelo secretário Gustavo Tutuca, foi extremamente produtiva! O prefeito Dr. Ricardo Passos destacou a importância dessas demandas para o município de Piraí:

“Estamos empenhados em melhorar cada vez mais a saúde em Piraí e garantir um atendimento de qualidade para todos os nossos munícipes. Agradecemos a parceria do secretário estadual de Saúde, Dr. Luzinho, e do secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, por estarem aqui conosco hoje, discutindo soluções para fortalecer nosso sistema de saúde.”

A secretária municipal de Saúde, Giane Gióia, também expressou sua satisfação com os avanços conquistados na reunião:

“É gratificante vermos os esforços conjuntos para promover melhorias na saúde do nosso município. Com o financiamento para a nova base do SAMU em Piraí e a construção de outra base no Varjão, poderemos ampliar nossa capacidade de atendimento e garantir uma resposta rápida em situações de emergência.”

Além disso, a secretária Gióia ressaltou a importância do financiamento para o hospital Flávio Leal e para a atenção especializada:

“Esses recursos serão fundamentais para fortalecer a infraestrutura do hospital Flávio Leal, proporcionando um ambiente adequado para o tratamento dos pacientes. Também buscamos investimentos na atenção especializada, ampliando a oferta de serviços médicos e garantindo um cuidado mais abrangente e qualificado para nossa população”.