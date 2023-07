O delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Antonio Furtado, afirmou que já iniciou a investigação para apurar detalhes da confusão registrada no último domingo (dia 2), no Royal Sport Club, em Barra do Piraí, após o público que aguardava pelo show do cantor Tiê, ser comunicado do cancelamento da apresentação. O caso repercutiu nas redes sociais.

Furtado esclareceu que tomou conhecimento do ocorrido através de vídeos, que comprovam as brigas e agressões, e logo determinou que o registro da ocorrência fosse realizado.

Segundo o delegado, as imagens da confusão serão analisadas. A intenção é identificar os envolvidos e responsabilizá-los. Um ex-jogador de futebol, que estava no evento, teria sido agredido verbalmente e acusado por algumas pessoas de ser um dos organizadores. Ele será ouvido. Os organizadores do evento e administradores do clube também serão chamados para prestar depoimento nos próximos dias.

“Vamos apurar se houve alguma falha na segurança, que inviabilizou o controle do público. As pessoas envolvidas na confusão podem responder por perigo à vida ou saúde e por provocar tumulto ou pânico. As penas somadas podem chegar a 1 ano e meio de detenção. As providências necessárias serão tomadas, justamente para evitar que casos semelhantes voltem a acontecer”, concluiu.

