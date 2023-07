A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou, na terça (dia 4), a contratação de uma técnica que fornecerá tratamentos direcionados a machucados e casos de onicocriptose (unhas encravadas) de pacientes diabéticos. A notícia foi dada no Gabinete Municipal, na sede do Executivo Municipal, e representa uma grande conquista para os barrenses.

A partir do anúncio, o secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, destacou que o anúncio é mais um “passo” importante para a saúde do município.

“Graças aos esforços do Governo Municipal, Barra conseguiu estruturar uma Saúde que consegue amparar os seus cidadãos. A prefeitura vem avançando muito, apresentando um trabalho exemplar e, acima de tudo, humanitário. Agora, oferecemos mais um serviço, englobando outra parcela de munícipes. Alcançamos uma importante conquista e eu não poderia estar mais feliz e grato a todos que fizeram isso ser possível”, expõe o secretário.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, frisa como a gestão sempre teve um compromisso com a Saúde de Barra do Piraí e, além disso, como ela está constantemente se ampliando e fornecendo o melhor para os habitantes.

“Estamos melhorando cada vez mais, proporcionando profissionais qualificados e ações que amplificam os atendimentos. Hoje, anunciamos uma excelente notícia para a nossa população: Barra do Piraí fornecerá um novo tratamento exclusivo. Será um atendimento destinado às pessoas diagnosticadas com diabetes e que, por qualquer motivo, venham a ter algum ferimento. É um novo serviço que irá sanar uma preocupação nossa, pois, muitas das vezes, esses pacientes não conseguiam arcar com os procedimentos em instituições particulares, já que o Sistema Único de Saúde, o SUS, não cobre. Então, é importante deixar claro que, a partir de agora, a Secretaria de Saúde vai cuidar de você”, expõe o chefe do Executivo.