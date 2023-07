Com muita música, gastronomia típica, fogueira, quadrilha e área kids, o Clube dos Funcionários promove, neste final de semana, o Arraiá da PET 2023. O evento acontece nos dias 7, 8 e 9 de julho, na PET – Praça de Esportes Tabajaras, em Volta Redonda.

As tradicionais barracas de comidas e bebidas típicas contam com deliciosas variedades de pratos como caldos, churrasquinho, cachorro quente, milho verde, choripan, além dos doces e bebidas quentes. Uma das novidades deste ano, é a Fábrica de Pizza Frita, uma ampla barraca para oferecer conforto ao público e praticidade para experimentar o quitute mais popular da festa.

A programação do Arraiá foi planejada para oferecer atividades para todas as idades. A festa conta com shows regionais nas noites de sexta, sábado e domingo. Veja as atrações por dia:

Dia 7 de julho (sexta-feira)

DJ Pedro Oliveira

Edson e João Pedro

Pedro Moraes

Petriz e Banda

Dia 8 de julho (sábado)

DJ Pedro Oliveira

Johnny Groove

Mistureba

Noelle e Júnior

Dia 9 de julho (domingo)

DJ Léo Villela

Hellen Reis

Vitão e a Furiosa

Os ingressos do Arraiá da PET podem ser adquiridos na secretaria, site do Clube ou com os integrantes das barracas participantes. Os valores do 1º lote variam entre R$20 a 40 reais. Para associados do Clube, o ingresso é 1kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar, que deve ser trocado antecipadamente na Secretaria para o acesso à festa.

