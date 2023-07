Agentes do programa Operação Foco Divisas, da Secretaria de Estado da Casa Civil, prenderam, na manhã deste domingo (9), um homem foragido da justiça acusado de tráfico de drogas. A prisão ocorreu por volta das 11h no Posto de Controle de Fiscalização de Nhangapi, em Itatiaia. O foragido dirigia uma caminhonete baú e foi abordado pela equipe de fiscalização. Foi identificado o mandado de prisão expedido pela Terceira Vara Criminal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em fevereiro do ano passado.

“Nosso objetivo principal é o crime fiscal. Nossa operação atua nas divisas do Estado do Rio de Janeiro com o intuito de combater crimes de sonegação fiscal. O decreto de agosto de 2021 ampliou as ações da Operação Foco para combater ilícitos penais. Essa prisão mostra a importância da nossa atuação”, frisou o Subsecretário Especial de Controle de Divisas, Coronel PM Eduardo Vaz Castelano.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Itatiaia, a 99ª DP.

Foto: divulgação