Para fechar o mês de comemorações pelos 28 anos de emancipação de Pinheiral, a população do município vai ganhar um reforço no abastecimento de água. Na próxima quarta-feira (dia 12), a Rio+Saneamento dá início às operações do reservatório Morro do Cruzeiro. Construída há 16 anos e sem ser utilizada desde então, a unidade tem capacidade de armazenar até um milhão de litros de água para distribuição aos bairros da cidade.

Com a entrada do reservatório em operação, cerca de 11 mil habitantes de Pinheiral serão beneficiados com o novo equipamento. Localizada em uma região de planalto no bairro Cruzeiro, a unidade passou por uma completa reforma antes da retomada das operações. Foram realizados serviços de pintura, limpeza, restauração e impermeabilização da estrutura, além da substituição de válvulas e registros. O objetivo é proporcionar maior segurança à operação de armazenamento e distribuição de água tratada.

“Estamos devolvendo à população de Pinheiral um equipamento que vai garantir segurança operacional. Até hoje, qualquer paralisação no sistema de abastecimento impacta de imediato no fornecimento de água para a população. Com o reservatório em funcionamento, a população dos bairros Cruzeiro e Chalet terá seu abastecimento mantido com a água reservada, por até 8 horas, tempo em que a grande maioria das medidas para retomada do abastecimento são concluídas. Atendemos uma demanda antiga da população”, afirma Leonardo Righetto, diretor-presidente da Rio+Saneamento.

A reinauguração do reservatório Morro do Cruzeiro está marcada para a próxima quarta-feira, às 10h, em uma solenidade que terá a presença do prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, da diretoria da concessionária, além de autoridades da região.

Inicialmente, na primeira fase da reativação do reservatório, serão beneficiados dois bairros: Cruzeiro e Chalet. Nas etapas seguintes, outras localidades de Pinheiral serão atendidas. A medida reduzirá a dependência de bombas para auxiliar na distribuição de água para os pontos mais afastados da cidade.

A unidade de armazenamento do Morro do Cruzeiro será a terceira em operação no sistema de abastecimento de água do município. Além dela, estão em atividade os reservatórios do Jardim Real e da Estação de Tratamento de Água (ETA) Pinheiral, localizada no bairro Bela Vista.

Foto: divulgação