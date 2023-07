O diretor-executivo de Siderurgia da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), Alexandre Lyra, entregou ao prefeito Antonio Francisco Neto uma carta de prestação de contas, bem como um documento contendo um cronograma de ações imediatas para reduzir a emissão de poluentes decorrentes da produção da Usina Presidente Vargas. O documento foi entregue nesta terça-feira (dia 11), no gabinete do prefeito.

A entrega do documento acontece um mês depois de uma equipe da prefeitura ter visitado o interior da usina. Após a vistoria, Neto convocou uma reunião de emergência com a direção da empresa, realizada no início de julho, no Hotel Bela Vista. Na reunião, o prefeito cobrou ações imediatas para reduzir a poluição na cidade, que acabaram sendo anunciadas nesta terça-feira.

Lyra explicou que algumas ações começaram já começaram a ser efetivamente aplicadas. Na segunda-feira, por exemplo, a CSN começou a usar caminhões com aspersão de polímero em pilhas e vias ao redor da sinterização, consideradas áreas críticas. O polímero se solidifica e cria uma capa sobre as pilhas, impedindo ou minimizando a suspensão de partículas sólidas. Esta mesma tecnologia tem sido usada em processos industriais de todo o mundo e vai se juntar a outras ações.

“Valorizamos o diálogo e a colaboração entre a CSN Siderurgia e a prefeitura, e estamos abertos a quaisquer sugestões ou recomendações que possam contribuir para aprimorar ainda mais nossas ações de combate às emissões de particulados”, disse Lyra, na carta entregue ao prefeito Neto.

Além disso, a CSN confirmou a contratação de profissionais para aumentar o efetivo de manutenção e limpeza: são mais 100 pessoas. O maquinário também foi ampliado, com acréscimo de cinco tratores de varrição, dois caminhões-pipa.

Outras ações serão iniciadas em breve, segundo o diretor-executivo de Siderurgia. Os canhões para aspersão de névoa já foram encomendados e serão instalados nas próximas semanas na área das sinterizações. Uma equipe de rapel industrial também está sendo contratada, para realizar a limpeza nas partes mais altas – como nas estruturas da rede de gás.

O prefeito Antonio Francisco Neto acertou com Lyra e com o gerente de Meio Ambiente da CSN, Aldo José Alves Santana, que uma equipe da prefeitura estará novamente no interior da usina em breve, com objetivo de verificar o andamento das ações e sua efetividade.

Cumprimento do TAC

A CSN também confirmou que a empresa Monto Ambiental foi contratada para produzir e montar as peças que vão reformar o setor de sinterização. A montagem das peças está sendo feita no interior de São Paulo, mas a empresa já tem um canteiro de obras dentro da usina e iniciou os preparativos para montagem dos equipamentos.

“Esperamos que estas ações imediatas melhorem as conduções para nossa população, mas todos sabemos que a solução vai ser a aplicação dos termos do TAC. Só que a CSN tem até 2024 para aplicar estas ações definitivas, por isso buscamos antecipar estes prazos e cobramos estas medidas de curto e médio prazo. Elas já começaram e vamos agora fiscalizar para ver o efeito delas. De toda forma, receber o diretor-executivo de Siderurgia em nosso gabinete representa um importante passo para que a CSN possa realizar nosso sonho: produzir muito mais e poluir muito menos”, disse Neto.

A apresentação contou ainda com a presença do presidente da Câmara, Paulo Conrado, e com o vereador Edson Quinto.

Veja abaixo as principais ações anunciadas pela CSN no encontro com o prefeito: