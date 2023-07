A Prefeitura de Barra Mansa, através da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (Compdec), reforça o alerta emitido pelo órgão estadual para a passagem de uma frente fria, associada ao Ciclone Extratropical. O aviso meteorológico é válido a partir das 22h desta quinta-feira (dia 13), com previsão de se estender até as 12h de domingo (dia 16).

De acordo com a Defesa Civil, a passagem do ciclone pelo oceano poderá ocasionar rajadas de vento entre 50 e 80 km/h, gerando o risco de quedas de árvores e destelhamentos. Além disso, o excesso de partículas no ar, somado ao tempo seco, pode resultar em um aumento de problemas respiratórios.

A Defesa Civil está em alerta e pode ser acionada através dos telefones 199 e (24) 3028-9370, ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427.

Segundo o site MetSul Meteorologia, o Ciclone Extratropical provocou uma série de transtornos na região sul do país, que foi marcada por chuva volumosa e tempestades severas de granizo. Algumas cidades chegaram a registrar rajadas de ventos com velocidade de 140km/h. O Ciclone Extratropical é caracterizado por um sistema de baixa pressão atmosférica que ocorre em latitudes médias, ou seja, longe da região equatorial. O fenômeno é formado a partir da diferença de temperatura entre a região equatorial e as latitudes médias. Isso ocorre porque o ar quente da região equatorial sobe e o ar frio das latitudes médias desce, criando uma zona de conflito que pode gerar os ciclones.