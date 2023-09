Policiais civis da 101ª DP (Pinheiral) prenderam, nesta quarta-feira (dia 6), um homem acusado de abusar sexualmente da própria filha, menor de idade. O autor foi localizado pelos agentes no Centro de Pinheiral, após investigações do Setor de Inteligência.



De acordo com as investigações, o autor era funcionário público municipal, mas pediu exoneração do cargo ao tomar conhecimento que estava sendo investigado pela polícia. Ele começou a praticar abusos contra sua filha há 5 anos, na época a criança tinha apenas 8 anos. Em depoimento, a vítima contou que ele a ameaçava dizendo que sua mãe, que possui problemas graves de saúde e frequentemente ficava internada, poderia morrer se soubesse do fato, causando medo na criança e impedindo-a de contar à família.