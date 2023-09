Policiais civis da 107ª (Paraíba do Sul), com apoio de policiais militares, apreenderam um adolescente infrator envolvido em tráfico de drogas, na terça-feira (dia 6). Ele foi localizado pelos agentes no bairro Liberdade, em Paraíba do Sul.

De acordo com os agentes, o adolescente é investigado por ser integrante do tráfico na localidade. Ele também é apontado por participar de homicídios ocorridos no interior da comunidade, praticados em disputa territorial pelo tráfico de drogas da região.

Contra ele, foi cumprido mandado de busca e apreensão por fato análogo ao crime de tráfico de drogas.