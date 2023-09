A Comissão de Constituição e Justiça da Alerj aprovou a criação do programa de conscientização, incentivo ao diagnóstico precoce e tratamento do retinoblastoma no Rio de Janeiro. O retinoblastoma é um câncer ocular raro que afeta bebês e crianças pequenas, ganhando destaque após o diagnóstico da filha do apresentador Tiago Leifert, que luta contra a doença desde 2021. Neste ano, Leifert e sua esposa lideram a campanha “De Olho nos Olhinhos”, e nove shoppings brasileiros estão promovendo a conscientização sobre a importância dos exames em crianças para identificar e tratar a doença o mais cedo possível.

De autoria do deputado Vinicius Cozzolino, o Projeto de Lei (PL) 902/2023, visa criar um programa que propõe a realização de avaliações médicas periódicas, exames clínicos e laboratoriais, além de campanhas de orientação, prevenção e tratamento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O diagnóstico da doença é feito a partir do “teste do olhinho”.

“O estado do Rio de Janeiro precisa de um programa de conscientização e diagnóstico, pois, na maioria dos casos, o tratamento precoce pode minimizar os efeitos da doença e proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas afetadas. Meu compromisso como parlamentar é criar projetos que, de fato, sejam relevantes e atendam às necessidades da população fluminense. Este programa é mais do que necessário, e tenho certeza de que em breve estaremos aprovando no plenário da Alerj”, explica Cozzolino.

O governo estadual poderá colaborar com os municípios para expandir esses serviços e criar unidades especializadas no diagnóstico e tratamento da doença, como centros oncológicos e cirúrgicos especializados, bem como a capacitação de profissionais de saúde.

Após a aprovação pela CCJ, o PL seguirá para análise nas comissões temáticas de Saúde, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e Orçamento, antes de ser votado pelos demais deputados no plenário da Alerj.

Foto: divulgação