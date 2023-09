Na tarde desta quarta-feira (dia 20), alunos da Rede Municipal de Educação de Barra Mansa foram premiados por seu desempenho na 2ª edição do Campeonato de Jogos Educativos Digitais. A cerimônia, que ocorreu no auditório do Centro Educacional Integrado (CEI) Vieira da Silva, no Centro, contou com a participação do secretário de Educação do município, Marcus Barros, e da vice-prefeita, Fátima Lima.

A entrega de medalhas e certificados foi dividida em cinco modalidades: Pré II; 1º, 2º e 3º ano; 4º e 5º ano; 6º e 7º ano; e 8º e 9º ano. Cada uma delas contou com primeiro, segundo e terceiro colocado.

De acordo com o secretário Marcus Barros, o resultado dos Jogos Digitais mostra que o objetivo da pasta vem sendo alcançado. “Cada evento realizado pela Educação visa ao aprendizado do aluno, e o campeonato feito através da tecnologia e de forma lúdica ajuda ainda mais o desenvolvimento das crianças”, ressaltou.

A vice-prefeita, Fátima Lima, comentou sobre a importância da cerimônia para a educação no município. “É o resultado do investimento que temos feito ao longo de todo esse tempo e, além disso, é mais um incentivo para as nossas crianças, para que elas tenham um futuro brilhante”.

Fotos: Chico de Assis