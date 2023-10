A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, segue com a programação do ‘Circuito 191’, que conta com um extenso planejamento de atrações em comemoração ao aniversário do município. O projeto é realizado com recursos da Lei de Incentivo Fiscal do Estado do Rio de Janeiro e patrocínio do Governo do Estado e da Light. A programação foi iniciada na última quinta-feira (dia 5), com a ‘Oktoberfest Barra Mansa’, que seguiu até o domingo, dia 08.

O segundo evento do mês será a Festa de Amparo, com início marcado para esta sexta-feira (dia 13), seguindo até o domingo (da 15). As atrações vão incluir: Melody, com a banda Sexy Love; Bom Gosto, com os Brabos do Forró; e Juremeiros, com Rodrigo Gavi; além de DJ Flavinho nos intervalos. A festividade acontecerá no Distrito de Amparo, com entrada franca e contará com barracas típicas, parque de diversão e muita variedade e diversão para todas as idades.

PROGRAMAÇÃO:

13/10 (sexta-feira)

– Show com Melody e Banda Sexy Love

14/10 (sábado)

– Show com Bom Gosto e Brabos do Forró



15/10 (domingo)

– Show com Juremeiros e Rodrigo Gavi

Foto: divulgação/Chico Assis