As fortes chuvas registradas na tarde desta segunda-feira (dia 9) provocaram pontos de alagamentos em algumas regiões de Volta Redonda. Na Vila Santa Cecília, por exemplo, região central da cidade, foram registrados alagamentos próximo à Praça Brasil e no entroncamento entre as ruas 33 e 18-A, nas proximidades do Córrego Cachoeirinha.

A Vila está recebendo intervenções de revitalização pela Prefeitura, situação que tem provocado transtornos aos moradores e comerciantes de uma das principais áreas comerciais do município.

Ainda na tarde desta segunda, na região do Vila Rica, foram identificados pontos de alagamento nos dois principais acessos ao bairro, pela Rodovia dos Metalúrgicos e pelo Jardim Tiradentes.

A previsão do tempo para os próximos dias inclui chuva pelo menos até sábado (dia 14). Segundo o site ClimaTempo, a terça-feira (dia 10) será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. A exceção é para quarta-feira (dia 11), único dia da semana em que não há probabilidade de chuva.