Um homem, de 31 anos, foi preso por policiais militares acusado de perseguir sua ex-companheira, de 29 anos. O fato ocorreu na noite de sexta-feira (dia 12), no bairro Aterrado, em Volta Redonda. A vítima já tinha uma medida protetiva estabelecida pela Justiça, que estava sendo descumprida pelo suspeito.

De acordo com a ocorrência, a mulher havia acionado a Polícia Militar denunciando que o ex estava seguindo o ônibus em que ela estava com um Corsa branco. Com as informações, os agentes conseguiram identificar e interceptar o veículo na Avenida Lucas Evangelista.

Os dois foram encaminhados para a delegacia, onde o homem acabou preso.

Foto: Divulgação/PM