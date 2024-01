A Secretaria de Educação de Angra dos Reis decidiu criar um banco de dados dos profissionais da área da Educação interessados em fazer hora extra. O pagamento adicional poderá, em alguns casos, dobrar o valor do salário recebido mensalmente. A partir da próxima segunda-feira (dia 15), todos os professores efetivos e contratados e pedagogos da rede pública municipal podem se cadastrar no site educação.angra.rj.gov.br.

Na inscrição, o interessado precisa preencher todas as informações sobre a disponibilidade para horas extras por meio de Regime de Tempo Integral (RTI) ou Regime Especial de Trabalho (RET).

Com a abertura de vagas para hora extra, a secretaria de Educação espera suprir a carência de professores em disciplinas específicas e também enriquecer a experiência educacional dos estudantes.



Além de contribuir para a qualidade do ensino, a medida visa atender às demandas crescentes por profissionais qualificados em áreas específicas do conhecimento. A expectativa é que a qualidade do ensino seja elevada, promovendo uma experiência mais rica e completa para os estudantes. A transparência no processo de vagas é prioridade da secretaria de Educação, garantindo que todos os profissionais interessados tenham a oportunidade de participar.



– Ao criar essa oportunidade de hora extra, a cidade não apenas investe em seus educadores, mas também reforça seu compromisso com o desenvolvimento acadêmico e intelectual de seus estudantes. É muito importante que todos os docentes que desejam participar do regime de hora extra possam se cadastrar para que assim que inicie o ano letivo já possamos fazer essa contratação – afirmou o Secretário de Educação, Paulo Fortunato.



Concurso Público

A Prefeitura de Angra dos Reis abriu um concurso público com 66 vagas específicas para a área da Educação: professores, pedagogos, biblioteconomista, secretário escolar, entre outros. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de fevereiro, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br

A taxa de inscrição custa R$ 78,00 para os cargos de nível médio e R$ 130,00 para nível superior. O edital 001/2024, com todas as informações detalhadas, foi publicado, no Boletim Oficial do município de Angra dos Reis nº 1818:

https://www.angra.rj.gov.br/downloads/bo/BO-1818_de_05-01-2024.pdf.