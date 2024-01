Policiais militares do 5ºCPA/28ºBPM (Volta Redonda), com informações oriundas da Disque Denúncia, prenderam na noite de sexta-feira (dia 26), em Barra Mansa, um homem de 43 anos, pelo descumprimento de medidas protetivas. A prisão ocorreu na Rua José Melchiades, no bairro Vila Nova,.

Policiais de posse de informações sobre o ocorrido, foram até o endereço mencionado, e no local a vítima apresentou um documento relacionado a uma Medida Protetiva, e mostrou quem era o acusado. Guarnição se aproximou de homem e informou que este descumpria uma ordem judicial, imposta pela Justiça.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à 90ºDP (Barra Mansa), para as medidas cabíveis sobre o caso, o qual não colaborou com a equipe sendo necessário o uso progressivo da força. Em sede policial foi apresentado os fatos, ficando o autor preso em flagrante no Artigo 24-A da Lei 1134/06 (Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha).

Quem tiver informações sobre a localização de pessoas que infringem a Lei Maria da Penha, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.

Foto: Ilustração