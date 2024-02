Policiais civis prenderam, nesta terça-feira (dia 31), um homem em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A ação aconteceu no bairro Cruzeiro, em Pinheiral, região do Médio Paraíba.

De acordo com as equipes, o criminoso confessou integrar o tráfico de drogas na região ao ser abordado pelos agentes. Com ele, foram apreendidos uma pistola, munições, 19 pinos de cocaína e dinheiro em espécie.

Foto: divulgação