Corpo é encontrado durante buscas por pescador desaparecido após naufrágio em Paraty

O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta quinta-feira (dia 30), o corpo de uma pessoa na Praia de Tarituba, em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O corpo foi localizado durante as buscas por um pescador que desapareceu após o naufrágio de uma embarcação provocado pela forte ventania que atingiu o estado na quarta-feira (dia 29).

Até o momento, não há confirmação de que a vítima encontrada seja o pescador desaparecido. A identificação será realizada pelo Instituto Médico Legal (IML).

As buscas tiveram início por volta das 16h30 de quarta-feira, quando os bombeiros foram acionados para atender à ocorrência de desaparecimento no mar. A operação mobilizou equipes dos quartéis de Paraty e de Mambucaba, com o apoio de embarcações, motos aquáticas e mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), da Barra da Tijuca.

O desaparecimento ocorreu durante a passagem de uma frente fria que provocou rajadas de vento superiores a 100 km/h em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. O vendaval causou estragos, interrupção no fornecimento de energia elétrica para milhares de consumidores, queda de árvores, bloqueios de rodovias e acidentes fatais.

Na capital fluminense, duas pessoas morreram após o desabamento de um muro no bairro de Santa Teresa. Entre as vítimas estava o ex-jogador de futebol Tássio Maia dos Santos, de 41 anos, que atuou por clubes como Botafogo e Volta Redonda.

As autoridades seguem acompanhando os impactos provocados pelo temporal, enquanto os bombeiros aguardam a identificação oficial do corpo encontrado em Tarituba. Até a conclusão da perícia, não é possível confirmar se a vítima é o pescador desaparecido.

Foto: Prefeitura de Paraty