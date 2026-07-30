Moradora de Resende segue desaparecida; família recebe informação de que ela foi vista desorientada em Porto Real

A funcionária de uma loja de conveniência Ana Luiza Silveira Fernandes, de 29 anos, continua desaparecida desde a manhã do último dia 20, quando saiu de casa, no bairro Barra II, em Resende. Nas últimas horas, familiares receberam informações de que a jovem teria sido vista caminhando desorientada na região do Horto, em Porto Real, o que reforçou o apelo para que moradores da cidade ajudem nas buscas.

Segundo mensagens divulgadas pela família, Ana Luiza estaria usando uma saia, uma pequena bolsa e com o cabelo preso. Parentes pedem que as fotos da jovem sejam compartilhadas em grupos de WhatsApp e redes sociais de Porto Real para ampliar as chances de localizá-la.

De acordo com o marido, Rosiclaudo Medeiros de Oliveira, conhecido como Kaká, Ana Luiza saiu de casa por volta das 7h da manhã dizendo que resolveria um compromisso. Como ele havia trabalhado durante a madrugada, não estava na residência no momento da saída. O filho do casal, de 14 anos, também dormia e não percebeu quando a mãe deixou o imóvel.

Ao retornar para casa por volta do meio-dia, Kaká estranhou a ausência da esposa e iniciou as buscas. Segundo ele, Ana Luiza enfrenta um quadro de ansiedade, informação que também foi repassada à Polícia Civil durante a investigação.

A Polícia Civil segue investigando o caso. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Ana Luiza pode entrar em contato pelo Disque Denúncia 197, com a Polícia Militar pelo telefone 190, ou diretamente com a família.

Os familiares pedem que, caso alguém veja Ana Luiza em Porto Real ou em qualquer outra cidade da região, acione imediatamente as autoridades e informe sua localização, evitando qualquer tipo de abordagem que possa colocá-la em risco. Atualmente, a principal informação apurada é de que ela teria sido vista caminhando desorientada na região do Horto, em Porto Real, mas, até o momento, seu paradeiro ainda não foi confirmado.