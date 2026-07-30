PM de Barra Mansa baleado em confronto na Avenida Brasil é operado e segue em estado grave

O soldado da Polícia Militar Charles Batista dos Santos, de 45 anos, morador de Barra Mansa, permanece internado em estado grave após ser baleado na cabeça durante um confronto na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O policial passou por cirurgia e segue sob cuidados intensivos no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Charles foi atingido na noite de terça-feira (dia 28), durante uma perseguição da PM a um comboio de criminosos ligados ao Comando Vermelho. Na mesma ocorrência, o cabo Fernando Placido Roberto Rocha, de 38 anos, também foi baleado e não resistiu aos ferimentos, morrendo pouco depois da troca de tiros.

Além dos policiais, o motorista de aplicativo Vitor Alberto Sá de Souza, de 46 anos, também foi atingido durante o confronto. Ele foi transferido nesta quinta-feira (dia 30) para o Hospital Quinta D’Or, onde permanece internado.

A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) informou que acompanha a situação das vítimas. Na quarta-feira (dia 29), o presidente da comissão, deputado estadual Alexandre Knoploch (PL), esteve no Instituto Médico Legal (IML) para prestar assistência aos familiares do cabo Fernando Rocha e informou que também acompanha o estado de saúde do soldado Charles Batista e do motorista ferido.

O caso ocorreu durante uma operação policial na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da capital fluminense.

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